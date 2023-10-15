بحضور الحسيني وغراب.. نادي الصيد يتسلم درع الدوري العام للسلاح

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني بتسليم عبد الله غراب رئيس نادي الصيد، درع الدوري العام للسلاح بعد حصول نادي الصيد على الدرع للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت مراسم التسليم حضور كلًا من طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد، و ياسمين جاد و خالد كابش وأحمد نبيل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

وحضر من نادي الصيد كلًا من عبد الله غراب رئيس النادي، ومحمد غباشي القائم بأعمال المدير، وأحمد الشاذلي وأحمد مجيب أعضاء مجلس إدارة النادي، وعمرو الصادق مدير النشاط الرياضي، وأحمد نبيه مساعد مدير النشاط الرياضي، وبلال بدوي رئيس جهاز السلاح بالنادي، وإسلام جمال المدير الفني للسلاح بالنادي.

ووجه عبد المنعم الحسيني الشكر والتقدير لنادي الصيد على دعمه للمنتخبات الوطنية للسلاح.

على الجانب الآخر، قدم عبد الله غراب الشكر للاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني على الإنجازات التي يحققها الاتحاد مؤكدًا على أن نادي الصيد يساند ويقف دائمًا بجوار الاتحاد لمواصلة تحقيق الميداليات والإنجازات.

وقد ناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ونادي الصيد حول استعدادات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لحصد الميداليات الأولمبية ورفع علم مصر عاليًا.