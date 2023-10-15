رد فعل حسام المندوه بعد استبعاده من خوض انتخابات الزمالك

أكد حسام المندوه المرشح على انتخابات الزمالك في منصب أمين الصندوق، انه يحترم قرار المحكمة الإدارية الذى صدر اليوم الأحد باستبعاده من خوض انتخابات النادي.

وقال المندوه في تصريحات صحفية مساء اليوم الأحد، سأقدم استشكال على القرار لحفظ حقى وفرصى في خوض الانتخابات وخدمة أعضاء الزمالك.

ويخوض المندوه انتخابات الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل على منصب أمين الصندوق ضمن قائمة حسين لبيب وهى القائمة الأوفر حظا وبها أسماء قوية وثقيله مثل حسين لبيب وهشام نصر وأحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وغيرهم.

ويقود الزمالك حاليا ولحين عقد الانتخابات لجنة مؤقتة من قبل وزارة الشباب والرياضة وذلك برئاسة عماد البناني.