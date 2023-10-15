بسبب مباراة سيمبا.. جلسة بين مسئولي الأهلي والجهات الأمنية لتحديد عدد الجماهير

يعقد مسؤولو النادي الأهلي، جلسة مع اتحاد الكرة والجهات الأمنية، خلال الأسبوع الجاري لتحديد عدد الجماهير في مباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة الدوري الإفريقي في دار السلام يوم 20 أكتوبر الجاري وسط حضور جماهيري يصل إلى 60 ألف مشجع، على أن تقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر ذاته على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن إدارة النادي طالبت خلال الفترة الأخيرة حضور الجماهير بسعة كاملة لمدرجات ستاد القاهرة الدولي، وفقا لقرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم والشركة الإيطالية المنظمة لبطولة الدوري الافريقي.

وأضاف المصدر أن الاجتماع المقبل سيتم فيه حسم كافة التفاصيل الخاصة بعدد الجماهير الخاصة بعد الحصول على موافقة رسمية من الجهات الأمنية، وبناء على ذلك يتم الإعلان عن موعد طرح تذاكر المباراة.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الدوري المحلي، والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

و تسافر بعثة النادي الأهلي مساء يوم الأربعاء المقبل إلى تنزانيا، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني.