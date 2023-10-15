الرئيس الروسي: الصراع بين الغرب وروسيا لن يكون عملية عسكرية خاصة بل "حرب مختلفة تماما"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه في حالة حدوث صراع ساخن بين الغرب وروسيا، فلن يقتصر على إطار عملية عسكرية خاصة، بل "ستكون حربا مختلفة تماما".

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وجاءت تصريحات بوتين، بعدما طلب منه مقدم قناة "روسيا 1" بافيل زاروبين، التعليق على توصية لجنة تابعة للكونغرس الأميركي بالاستعداد لحرب متزامنة مع كل من روسيا والصين، بما في ذلك الأخذ بعين الاعتبار خيار المواجهة النووية.

وقال بوتين: "نحن ننطلق من حقيقة أننا نريد السلام، وإذا كانوا يريدون القتال مع روسيا، فهذه حرب مختلفة تماما، وهذه ليست عملية عسكرية خاصة".

وفي وقت سابق، دعا الكونغرس الأمريكي الولايات المتحدة لأن تكون مستعدة لصراعات متزامنة محتملة مع روسيا والصين، وتعزيز واشنطن لتحالفاتها وتوسيع برامج تحديث الأسلحة النووية وغير النووية.

ووفقا للجنة، فإن "التهديدات [من جانب روسيا والصين] كبيرة بحيث يجب على الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها أن يكونوا مستعدين لردع وهزيمة كلا الخصمين في وقت واحد".

ومن جانبه، قال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، قسطنطين فورونتسوف: "يواصل الغرب رفع المخاطر، ويتأرجح بشكل خطير على شفا صراع عسكري مباشر بين القوى النووية".

وأكد فورونتسوف أن روسيا "تشعر بقلق عميق إزاء التصعيد المحتمل نتيجة تنفيذ الولايات المتحدة لخطة نشر الأسلحة التي كانت محظورة سابقا بموجب معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي نددت بها واشنطن".