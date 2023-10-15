عميد الطب البيطري سابقا: 120 مليار جنيه حجم الاستثمار في قطاع الدواجن بمصر

قال الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، إن صناعة الدواجن في مصر هي الأفضل في المنطقة بالكامل، حيث بدأت بمشروع حكومي في بداية الستينات، وبعد ذلك دخل القطاع الخاص هذه الصناعة وتطورت بصورة كبيرة.



وأضاف "بسطاوي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك شركات عربية دخلت السوق المصري للاستثمار في القطاع الداجني، مشيرًا إلى أن رأس المال المتواجد في صناعة الدواجن منذ 10 سنوات وصل لـ60 مليار جنيه، والآن تقدر استثمارات قطاع الدواجن لأكثر من 120 مليار جنيه، ولولا أزمة كورونا لزادت هذه الاستثمارات بصورة كبيرة.



وأوضح أن مصر وصلت لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن قبل دخول إنفلونزا الطيور في عام 2006، ليس هذا فقط بل كانت مصر تصدر البيض للملكة العربية السعودية خاصة في مواسم الحج والعمرة، وكان يتم تصدير الدواجن لـ11 دولة إفريقية، وهذا كان يؤدي إلى توفير دخل بالعملة الصعبة.

