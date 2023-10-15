شريف إكرامي يدعم الشعب الفلسطيني ويوجه رسالة للشباب العربي

وجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز رسالة قوية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تسبب في استشهاد عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب شريف إكرامي من الشباب العربي استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من أجل توضيح حقيقة ما يحدث في غزة والدفاع عن الشعب الفلسطيني ضد أكاذيب الإعلام الغربي.



وكتب شريف إكرامي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": الرصاصة قد تقتل إنسان لكن لن تقتل عقيده و لن تدمر هويه ولن تنصر قضية.. سلاح السوشيال ميديا المُستخدم في غزو عقولنا وتدمير ثقافتنا والسيطرة على أجيالنا منذ سنوات.. حان الوقت أن نغزوهم به و لو لمرة واحدة.. تكلم قبل أن يتحول الباطل إلى حق والمجرم إلى ضحية والمدافع عن وطنه إلى إرهابي.. إن لم تكن الكلمه الأن أقوى من الرصاص.. فلماذا إذن مُسحت الصفحات واغُلقت الحسابات وحُجبت المنشورات.. لو مشاهدة الواقع مؤلمة فما بالك بمن يعيشه.. أؤمن أن الميت ليس من انتهت حياته وانقطعت انفاسه.. الميت هو من يعيش بلا صوت بلا هدف و بلا رسالة.

وأعلن عدد كبير من اللاعبين ونجوم الكرة المصرية والعربية والعالمية دعمهم للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطيني وارتكاب جرائم حرب.