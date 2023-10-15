"الزراعة" تتابع الاستعداد للمحاصيل الشتوية وموسم القمح

زار اليوم الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعي بوزارة الزراعة، يرافقه لجنة من الادارة محافظة القليوبيه للمرور علي حقول المزارعين.

وقامت اللجنة بالشرح والتعريف بالممارسات الزراعية السليمة والتجهيز لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية وتوقيتات الزراعة والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح، والتأكيد علي زياده الندوات الارشاديه والتواجد بين المزارعين بالحقول وخاصة الأماكن البعيده للتمكن من توصيل المعلومة الارشادية وحزم التوصيات الصحيحة لزياده الانتاج من وحده المساحة وتعظيم الدخل للمزارع لتحسين مستوي معيشة الاسرة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها بالمحصول الاستراتيجي الهام.

كما قام "يوسف" بالمرور علي جمعية سندبيس التابعة للقناطر الخيريه لمتابعة توفر الاسمده وتقاوي القمح والفول البلدي المعتمده والموصي بها من وزاره الزراعة واهمية التعريف بطرق الإضافة والكيفية والكمية والتوقيتات للاسمده والتقاوي واتباع التوصيات الفنية.



وشملت الجولة متابعة منظومة تدوير قش الارز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث ومدى الاستفادة من تدوير المخلفات وقش الارز بالمرور علي مركز تجميع قش أرز بالقناطر الخيريه قرية شلقان بكمية قش 600 طن وكذلك رفع كفاءة الجمعيات الزراعيه والتحول الرقمي لمواكبة عصر التحول الرقمي والارشاد الزراعي الرقمي ورفع درجة الاستعداد للموسم الشتوى.



وفي سياق متصل قامت لجنة من الادارة المركزية للارشاد الزراعي بعقد ندوة بمركز السنبلاوين دقهلية حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وخاصة قش الارز في صناعة الأعلاف والأسمدة العضوية.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد وجه قيادات الوزارة بالاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوى والارشاد الزراعى للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدا للبدء فى تطبيق الدورة الزراعية.