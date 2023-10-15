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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الخارجية الأمريكية: مخاوف شديدة من استمرار قتل المدنيين في قطاع غزة

سامويل وربيرج المتحدث
سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية
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قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إننا نشعر بقلق شديد من استمرار قتل المدنيين في قطاع غزة، وتابعنا هجوم حماس على إسرائيل، وحماس تعرف قبل سنوات شكل الرد الإسرائيلي على أي هجوم، فهي كانت تدرك التبعات.

وأضاف خلال تصريحات خاصة عبر سكايب مع الإعلامي همام مجاهد على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس بايدن ووزير خارجيته وكلنا نعرف أن حماس لا تمثل المدنيين في قطاع غزة.

وتابع أن المهم لدينا الآن هو تجنيب المدنيين أي أضرار نتيجة العمليات العسكرية، وهذا كان محور المناقشات بين أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي مع الشركاء الإقليميين، وكذلك تحدث الرئيس بايدن إلى إسرائيل بشأن رد الفعل وتبعاته على المدنيين.

وأكد أن أمريكا لن تتحدث عن وقف إطلاق النار مادام هناك صواريخ تنطلق من غزة، لكن في الوقت نفسه لدينا قلق من الوضه الإنساني وتم تعيين مبعوث أمريكي خاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط لهذا الشأن، والرئيس بايدن يؤمن أن الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يعيشوا بأمان.


 

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أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي قتل المدنيين في قطاع غزة حماس على إسرائيل
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