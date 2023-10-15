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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علاقات دولية: السيسي قدم روشتة مصرية لإنهاء حالة الانسداد السياسي بفلسطين

حامد فارس، أستاذ
حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية
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قال حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه العديد من الرسائل للإدارة الأمريكية خلال لقائه بوزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن، مؤكدًا أن هذا يأتي من السياسة المصرية بعدالة القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر أكدت أن ما يحدث في غزة ينطبق على سياسة العقاب الجماعي، كما أن الرئيس السيسي، وجه رسائل هامة للإدارة الأمريكية لأنها هي التي تستطيع الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، مؤكدًا أن ما قدمه الرئيس اليوم يعتبر روشته مصرية لكيفية إنهاء حالة الإنسداد السياسي منذ عام 2014.

وتابع، أن هناك تغيير في موقف الإدراة الأمريكية تجاه التصعيد في قطاع غزة وردها على الاجتياح البري، وقالت لنتيناهو وزير خارجية إسرائيل إنه ليس لديه خطة واضحة لاقتحام غزة وماهي السيناريوهات بعد تهجير 1.1 مليون نسمة من قطاع غزة.


 

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