حزب المؤتمر: الحرب على الإرهاب أرهقت الدولة ماديًا بصورة لا تتخيل

قال اللواء أحمد زغلول، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مصر دفعت الكثير في حربها على الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أن مصر أُرهقت ماديًا بسبب هذه الحرب، واستشهد الكثير من الشهداء، معقبًا: "الدولة المصرية كانت تنفق على الحرب على الإرهاب بصورة كبيرة للغاية، والطلقة أو الصاروخ الذي كان يُضرب كان يتم شرائه بالعملة الصعبة، وهذا كان يُرهق الدولة المصرية بصوة لا تتخيل".

وأضاف "زغلول"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن المخططات كانت تستهدف استمرار مصر في الحرب على الإرهاب لعدة سنوات، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يعي حقيقية المؤامرات التي تستهدف مصر.

وأوضح أن مصر تمتلك جيشًا قويًا، استطاع أن يقضي على الإرهاب في وقت قصير، معقبًا: "الجيش استطاع أن يكون السند القوي للشعب المصري، الشعب في حاجة لكي يفهم ما يُحاك ضده من مخططات".