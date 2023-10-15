"محمد كمال" ابن الدقهلية يحصد الميدالية الفضية في البطولة العربية الدولية للتايكوندو

حصل اللاعب “محمد كمال الخولي”، لاعب نادي المنصورة الرياضي ،علي المركز الثاني والميدالية الفضية لمرحلة الجينيور فردي في البطولة العربية الأولي للأندية، المقامة بإستاد القاهرة الدولي في نسختها الأولي.

و انطلقت فعاليات بطولة الأندية العربية المفتوحة للبومزا و البارا بومزا للناشئين تحت 14 سنة والناشئين تحت 17 سنة،بمشاركة 1150 لاعب ولاعبة في 2400 مسابقة، و 175 لاعب ولاعبة للبارا بومزا في جميع التصنيفات، يمثلون 7 دول عربية.

ومن جانبه اكد المحاسب عماد حمدي الجندي امين صندوق نادي المنصورة و المشرف على اللعبة، على عوده مكانه نادي المنصورة في مختلف الأنشطة الفردية والجماعية، وقام بتقديم الشكر للجهاز الفني علي مجهودهم المبذول.

وتتقدم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، بخالص التهاني والتبريكات للاعب محمد كمال الخولى، لفوزه بالميدالية الفضية في البطولة العربية الدولية للتايكوندو، وللجهاز الفنى ، وللعميد محمد البسيوني رئيس مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي، متمنيين دوام التوفيق والسداد لنادى المنصورة الرياضي.

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