أستاذ كبد يكشف عن أعراض الإصابة بالفيروسات الكبدية

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي ومؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، إن أعراض الإصابة بالفيروسات الكبدية متشابهة، وتتمثل في الشعور بآلام في الجزء العلوي من البطن، والإعياء الشديد جدًا، والصفراء، وارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف "عز العرب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن حملة "100 مليون صحة" اكتشفت أن البعض مصاب بأورام في الكبد بدون أن يعلم، مشيرًا إلى أن أي شخص ينخفض مجهوده بصورة كبيرة، ويشعر بشحوب في الوجه وتورم في الرجل، فعليه أن يراجع الطبيب على الفور.

ولفت إلى أن حملة “100 مليون صحة” كشفت على 62 مليون مواطن، واكتشفت إصابة 2.2 مليون شخص بفيروس سي، مشيرًا إلى أن البعض لم يكشف عن فيروس سي في حملة "100 مليون صحة"، ولذلك على أي شخص يعاني من الأعراض السابقة القيام بإجراء بعض الفحوصات الخاصة بفيروس سي.