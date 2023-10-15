وزير الزراعة يشارك في المنتدى العالمي للغذاء بالعاصمة الإيطالية روما

توجه اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى العاصمة الايطاليه روما للمشاركة في المنتدى العالمي للأغذية وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعوة من المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة الفاو.

ويقام المنتدى هذا العام تحت عنوان تحول النظم الغذائية يسرع العمل المناخي ويعقد بمقر المنظمة بروما،

ويشارك القصير في الجلسة الافتتاحية،كما يعقد عدة لقاءات ثنائية مع السادة الوزراء والمسئولين الدوليين المشاركين في المنتدى يرافقه الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

ويذكر ان منظمة الاغذية والزراعة أحدٍ المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة والمعنية بتقديم المساعدات الفنية للعاملين بقطاع الزراعة لكافة الدول خاصة العالم النامي،وهناك تعاون كبير بين مصر والفاو في مجال الامن الغذائي وكذلك هناك العديد المشروعات الزراعية المشتركة التي يتم تنفيذها على الأراضي المصرية.