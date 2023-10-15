الزمالك 2008 يهزم رأس غارب بثلاثية نظيفة في بطولة الجمهورية

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، على رأس غارب بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء بالجولة السادسة لبطولة الجمهورية.

سجل أهداف الزمالك: محمد حمد هدفين وعمر ياسر هدفا.

وظهر لاعبو الزمالك بأداء مميز فنيا وسيطروا على معظم أوقات المباراة سواء بالشوط الأول أو الثاني ونجحوا في تسجيل ثلاثية وإضاعة بعض الفرص المحققة.

وحرص على حضور اللقاء، إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين وجمال حمزة المدير الفني للقطاع وحازم إمام نائب المدير الفني، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع وأحمد السيسي مدير إداري القطاعات، بجانب أعضاء اللجنة الفنية وعلى رأسهم أحمد عبد الحليم وذلك من أجل مساندة اللاعبين والجهاز الفني.

ويقود فريق زمالك 2008: محمد إبراهيم مديرا فنياً، محمد عمر وأحمد السيد مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز بوكس مدرب حراس مرمى، خالد عمران اداريا، ماهر محمد إصابات وتأهيل وأدهم سيد عامل مهمات.