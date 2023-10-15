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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكليف رئيس مدينة أسوان ووكيل وزارة الأوقاف بإطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة

إطلاق برنامج البناء
إطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة بالمسجد الجامع بأسوان
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كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بإطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة ، والذى تم تنفيذه بالمسجد الجامع بحضور الدكتور كامل محمد عميد كلية الدراسات الإسلامية.

ويستهدف البرنامج عرض الإطروحات الثقافية التنموية التى تساهم فى بناء الرحلة الحالة والقادمة ، ويتضمن البرنامج عقد عدد من الندوات التدريبية التثقيفية للأئمة من أجل تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية ، وهو الذى يأتى فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بنشر الفكر الوسطى المستنير ، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات ، وأستهدف البرنامج 120 إمام على مستوى إدارات مدينة أسوان .

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إطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة وزارة الأوقاف المسجد الجامع أخبار محافظة أسوان
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