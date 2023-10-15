تكليف رئيس مدينة أسوان ووكيل وزارة الأوقاف بإطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة



كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بقيام المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، والشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بإطلاق برنامج البناء الثقافى للأئمة ، والذى تم تنفيذه بالمسجد الجامع بحضور الدكتور كامل محمد عميد كلية الدراسات الإسلامية.

ويستهدف البرنامج عرض الإطروحات الثقافية التنموية التى تساهم فى بناء الرحلة الحالة والقادمة ، ويتضمن البرنامج عقد عدد من الندوات التدريبية التثقيفية للأئمة من أجل تنمية مهاراتهم ومعارفهم الثقافية ، وهو الذى يأتى فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بنشر الفكر الوسطى المستنير ، وتفعيلاً لبرنامج البناء الثقافى للأئمة والواعظات ، وأستهدف البرنامج 120 إمام على مستوى إدارات مدينة أسوان .

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