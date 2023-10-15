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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ورشة عمل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لـ 166 شابا وفتاة بأسوان

الوقاية من المخدرات
الوقاية من المخدرات بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة
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نظمت إدارة البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان برئاسة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق ورشة عمل بالتعاون مع كلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسوان، ومديرية الشباب والرياضة “ بعنوان الوقاية من المخدرات باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة”.

 جاء ذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد عطية الأستاذ بكلية الخدمة الإجتماعية، والذى تحدث عن مخاطر الإدمان على الأسرة والمجتمع، كما تحدث الدكتور عبد اللاه صابر أستاذ خدمة الفرد بالكلية عن المرض والوقاية والعلاج والدمج المجتمعى.

وتحدثت ولاء سعد عرفه مشرف البرامج الوقائية ووحدة التطوع عن أساسيات برنامج الوقاية من الإدمان عن طريق المحتوى المرئى، وأهمية إستخدم الوسائط المرئية فى نقل المعلومات المعرفية الخاصة بقضية المخدرات وأهم محاور عمل الصندوق وخدمات الخط الساخن ١٦٠٢٣ للعلاج مجانًا وفى سرية تامة.

وتضمنت ورشة العمل أيضًا شرح لقانون ٧٣ لسنة ٢٠٢١ الخاص بشغل الوظائف أو الإستمرار فيها، وحملات الكشف المبكر لموظفى الدولة، بالإضافة إلى عقد ورشة تدريبية لخالد الشيخ رئيس وحدة التطوع عن كيفية تنفيذ المبادرات وإدارة وحدة التطوع.

وقد إستهدفت الورشة 166 شاب وفتاة من كلية الخدمة الإجتماعية والشباب والرياضة والمتطوعين الجدد بوحدة تطوع أسوان التابعة للصندوق حيث تم تنظيمها على مدار يومين.

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صندوق مكافحة وعلاج الإمان والتعاطى الوقاية من المخدرات بإستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة أخبار محافظة أسوان
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