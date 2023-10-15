عندما تَجَلَّتْ وطنية وإنسانية الشاعر "نزار قبانى" فى أَشعارِهِ...! (8)

الأحد 15/أكتوبر/2023 - 08:06 م

عندما قلت للشاعر المبدع نزار قبانى هل تسمح لى أن أعود إلى أحلام طفولتك وأسألك مما كانت تتشكل...؟

ملأت الفرحة ملامحه وهو يتذكر طفولته فقال بلهجته الشامية الجميله هل تعرف مما كانت تتشكل ؟ ستدهش...

كانت فى أن أكسر الأشياء وأعيد تركيبها من جديد على نسق جديد...

كنت أشعر بالملل من ان أرى الاشياء أمامي بصورها المعروفه...

كوب أمامى لابد أن أرميه حتى أعرف كيف ينكسر...



أذكر حادثا في طفولتي...كانت عندنا سلحفاة صغيرة في منزلنا، احضرت" مسمار وشاكوش" ورحت اثقبها من ظهرها لأنها كانت دائما تدخل رأسها داخل هذا القفص العظمى...

كان ذلك يمثل مجهولا لى... رحت اضربها حتى اعرف ماذا تحت هذه الغطاء...فماتت...

وأعترف انني لم اقتل السلحفاة رغبة في القتل ولكن رغبه في قتل المجهول...!



ملحوظة: عندما قرأت ما قاله الشاعر نزار قباني في حواره بجريدة "وطني" عام ١٩٩٨ أكد ما قاله لى بل وذكر أكثر مما قاله بأنه مرة أشعل النار في ثيابه متعمدا ليعرف سر النار ومرة رمى نفسه من فوق سطح المنزل ليكتشف الشعور بالسقوط...

وفي الثانية عشرة من عمره اجتاحته حيرة لا شبيه لها، من أين يبدأ؟ كيف يبدأ؟ كنت إذا اضطجع في سريره، يرفع يده في الظلام، ويرسم في الفراغ خطوطا ليس لها نهايات، وأشكالا لا تعني شيئا..."انتهت الملحوظة

هكذا هو الشاعر قلق دائما...

فَاجَأَتْهُ فى حوارى معه بقولى أعرف أن الذي حبب الشعر لك هو استاذك "خليل مردم"

أليس كذلك...؟ ما الذي صنع معك؟

وكأنما عدت به إلى المرحلة الأولى في حياته وكأنه عاد طفلا صغيرا...

كان سعيدا جدا عندما تحدث وقال لي:

هو أستاذي في المرحله الأولى... سهل لي انتقاء المختارات الشعرية... كان شاعرا... أنت تعرف ان شعرنا العربي القديم الجاهلي... صلب وصعب... يعني صعب التناول للطفل...صعب ان يستوعب قصيدة جاهليه للحطيئه او الفرزدق او النابغه الذبياني...

"ملحوظه: عندما ذكر

الشاعر نزار قبانى الحطيئة كان يقصد الشاعر جرول بن أوس وعندما ذكر الشاعر الفرذدق فهو يقصد همام بن غالب من بني مجاشع أحد أكبر قبائل بني تميم والتي تُعد من أكبر وأشرف قبائل العرب، ويكنى أبا فراس ولقبه الفرزدق اما الشاعر الثالث النابغة الذبياني فهو زياد بن معاوية واطلق عليه لقب النابغة، لأنه نبغ في الشعر..."

انتهت الملحوظة

أكمل الشاعر نزار قبانى حديثه معى بأن أستاذه فى المرحلة الأولى وهو طفل صغير كان بالنسبة لنا كأنه يجمع ازهارا من غابه ويترك الزهور الوحشية أو الزهرة ذات الشوك ويقطف لنا أزهار فل وياسمين وبنفسج ويقدمها كل يوم على شكل باقات شعريه...

حبب إلينا الشعر الجاهلي ونحن أطفال صغار...

الشعر الجاهلي في حد ذاته مرعب، مرعب بالنسبه للأطفال وحتى الآن...

ولهذا انا طالبت بان نبدأ بالشعر الحديث بحيث نروض الاطفال على السهل ثم نصعد بهم درجة، درجة على السلم حتى نصل إلى الشعر الجاهلى وليس العكس...

ملحوظة "هذا أيصا ما ردده كثيرا فى احاديثه و فى دواوينه قائلا:

مهمة القصيدة كمهمة الفراشة، هذه تضع على فم الزهر دفعة واحدة جميع ما جنته من عطر ورحيق متنقلة بين الجبل والحقل والسياج، وتلك — أي القصيدة — تفرغ في قلب القارئ شحنة من الطاقة الروحية تحتوي على جميع أجزاء النفس وتنتظم الحياة كلها.»

سألته عن سبب شهرته وقلت له هل تعتبر ان سبب شهرتك هو انك انزلت الشعر من سراديبه العتيقه إلى لغة الحوار اليوميه فجعلت شعرك سهلا وبسيطا ؟

بإذن الله الأسبوع القادم أكمل حوارى مع نزار قبانى أكبر شاعر فى الوطن العربى.