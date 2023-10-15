خلال الاحتفال بانتصارات أكتوبر.. مدير دار الكتب والوثائق: كانت مصر ثم كان التاريخ

بدأ احتفال الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة. بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.

وانطلقت الاحتفالية بجولة فى معرض الوثائق وما نشرته الدوريات عن نصر أكتوبر، يليها بدء الاحتفالية بالسلام الجمهوري و القرآن الكريم.

وقال د.أسامة طلعت رئيس مجلس الإدارة: إن هذا التشريف الذي يأتي في يوم من أيام مصر الخالدة في الذكرى الخمسين لانتصارات حرب السادس من أكتوبر / العاشر من رمضان.كانت مصر ثم كان التاريخ.

وأضاف قائلا: أؤكد هذه المقولة كوني بالأساس باحثا في التاريخ، وكانت مصر على مر العصور درع الأمة الباقي وحارسها الأمين، نحن نتحدث اليوم وبيننا أبطال حرب أكتوبر، هؤلاء الأبطال الذين قدموا كل غال ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن وكرامته، وبفضل الله ثم بفضلهم نحيا الآن آمنين رافعين رؤوسنا ... وبفضل بطولاتهم التي نحتفظ بها في ذاكرتنا ونفتخر بها جيلا بعد جيل وصار وأضاف، هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف بأنه قد أصبح له درع وسيف كما قال الرئيس الشهيد محمد أنور السادات رحمه الله، هذا الدرع وهذا السيف لازالا باقيان للآن بل اشتدا قوة وصلابة.



وتابع، أبطالنا الأحباب أقولها لكم بصدق ومن القلب: نحن نحبكم بصدق ونقدر تماما ما قدمتموه لمصر ولنا جميعا جيل بعد جيل، بطولاتكم درساً لنا ولأبنائنا وأحفادنا وهو الدرس الذي أثبت أن العمل والكفاح يجعلك تنتصر على عدوك مهما بلغ قوته، وما أشبه اليوم بالبارحة فاليوم نناضل قيادة وشعبا من أجل البناء والتنمية في منطقة وعالم بالغ الصعوبة والتعقيد.

وأضاف، سيبقى نصر أكتوبر المجيد وبطولاتكم كمشكاة تضيء لنا الطريق، كما ستظل حرب الاستنزاف وكما يسميها بعض المؤرخين: الحرب المنسية درساً عميقا في البناء بعد الهدم والعزيمة بعد الإحباط والإصرار رغم صعوبة الهدف.

وتابع، مهما قلت من كلمات لا تكفي مشاعر الفخر والاعتزاز التي بداخلي وأنا أرى أبطال معركة النصر أمام عيني، فكم أنا فخوراً بكم فخراً يجعلني أسعد بانتمائي لهذه الأمة العظيمة.

أبطالنا الأحباب شرفتمونا وكرمتمونا سابقا واليوم نرجو أن ننجح في أن نعبر لكم عميق امتنانا لما قدمتموه، وهو رمز ليس أكثر

يذكر أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية هي هيئة حكومية مصرية، تابعة لوزارة الثقافة، وإحدى المراكز الثقافية التي أُنشأت للمحافظة على ثروة مصر الثقافية، والعلمية؛ وهي بمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور أنشأت سنة 1870 على يد الخديوي إسماعيل.