مصطفى محمد: سعيد بتواجدي في منتخب مصر بشكل مستمر

قال مصطفي محمد ، لاعب منتخب مصر الوطني، إنه من المهم ان يعمل لاعب كرة القدم علي تطوير نفسه بشكل مستمر.

وأضاف مصطفي محمد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجزائر الودية غدًا: “سعيد بتواجدي في منتخب مصر بشكل مستمر”.

شارك في تدريب منتخب مصر للمباراة الـ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .