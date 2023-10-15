مصطفى محمد: ودية الجزائر قمة عربية.. وجاهزون للفوز

أكد مصطفي محمد ، لاعب منتخب مصر الوطني، أن مباراة الجزائر توصف بالقمة العربية في كرة القدم، وجاهزون للفوز في مباراة الغد، وذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية المقبلة وتصفيات كأس العالم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الجزائر غدًا: مواجهة الجزائر تجربة قوية للاستعدادات لأمم افريقيا المقبلة وتصفيات كأس العالم.

شارك في تدريبات منتخب مصر للمباراة الـ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه وحسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .