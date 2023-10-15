كامل أبو علي يشكر محافظ بورسعيد على دعمه للنادي

وجه كامل أبو علي رئيس نادي المصري الشكر للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمه المستمر للنادي المصري.

وقال كامل أبو علي خلال تصريحاته الإعلامية اليوم إن اللواء عادل الغضبان يقف خلف نادي المصري ومجلس الإدارة من أجل النهوض بفريق الكرة والعودة من جديد للمنافسة الحقيقة على صدارة الدوري وايضا كأس مصر.

من جانب اخر إستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد كامل ابو على رئيس النادى المصرى بعد الجولة التفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للاعمال الانشائية لمشروع استاد المصرى الجديد الجارى اعادة انشائه بموقعة التاريخى استجابة لرغبة مواطنى المحافظة والالاف من عشاق ومحبى المصرى.

وخلال اللقاء جدد محافظ بورسعيد التزام الدولة بالانتهاء من المشروع والاحتفال بافتتاحة فى الموعد المحدد فى اغسطس 2024 المقبل فى ظل معدلات الانجاز القياسية الحالية بالمشروع وناقش اللواء عادل الغضبان تطورات الاوضاع الادارية والمالية بالنادى، ومجهودات مجلس الادارة الحالى لدفع الفريق الاول للمنافسة على المراكز الاولى بالمسابقات المحلية بالموسم الحالى

فى المقابل اعرب رئيس المصرى كامل

ابو على عن شكر وتقدير الالاف من مشجعى واعضاء المصرى لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد عقب الجولة التفقدية المهمة على مشروع انشاء الاستاد فى هذه المرحلة المهمة للاعمال الانشائية وكشفهما عن مكونات المشروع المختلفة والتى ستضيف لبورسعيد استاد جديد ومنشاة رياضية حديثة ستكون جاهزة لاستقبال الفعاليات والبطولات الرياضية الدولية، ومشاركات المصرى الرسمية والودية مستقبلا



حضر اللقاء اللواء عاطف وجدى سكرتير عام المحافظه والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار ورجب عبد القادر نائب رئيس المصرى، واللواء ياسر سالم عضو مجلس ادارة النادى