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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد أسرة فلسطينية كاملة في قصف إسرائيلي لمنزلها بمخيم "جباليا" شمال قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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استُشهد مواطن فلسطيني وأفراد أسرته، مساء الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة. 
وأفادت مصادر بالقطاع بأن المواطن الفلسطيني حامد حسن أبو عيطة وثمانية من أبنائه وأحفاده، استُشهدوا في قصف صاروخي إسرائيلي مباشر من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزله في مخيم جباليا، فيما أصيب آخرون في المباني المجاورة نُقلوا إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة. 
ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، بقصف عنيف من الطيران الحربي، والبوارج والزوارق الحربية، ومدفعية الاحتلال التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعا مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير في الممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية، ومحو مربعات سكنية بأكملها. 

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