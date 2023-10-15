فيتوريا: نمتلك عناصر جيدة للغاية في منتخب مصر

أكد روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، انه يمتلك عناصر جيدة للغاية في منتخب مصر قبل خوض الجزائر وديا، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وأضاف المدير الفني البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل مباراة الغد: “قرار مواجهة الجزائر جاء برغبتنا في خوض وديات قوية بشكل تدريجي وقوى”.

شارك في تدريبات منتخب مصر للمباراة الـ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر، وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .