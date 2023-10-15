إسرائيل تؤكد أنها ستعيد إمدادات المياه إلى أجزاء من جنوب قطاع غزة

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستعيد إمدادات المياه إلى أجزاء من جنوب قطاع غزة بموجب اتفاق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونسبت صحيفة "هاآرتس" إلى كاتس قوله إن قرار تجديد إمدادات المياه إلى أجزاء من جنوب غزة تم الاتفاق عليه بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف كاتس أن "قرار التجديد الجزئي لإمدادات المياه يتماشى مع السياسة الإسرائيلية، التي تتمثل في تشديد الحصار على الأراضي التي تسيطر عليها حماس"، (حسب تعبيره).