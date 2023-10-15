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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

بدء احتفالية الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الاحتفالية
الاحتفالية
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بدأ منذ قليل احتفال  الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.

بدأت الاحتفالية بجولة فى معرض الوثائق وما نشرته الدوريات عن نصر أكتوبر، ثم عزف السلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم.

يذكر أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية هي هيئة حكومية مصرية، تابعة لوزارة الثقافة، وإحدى المراكز الثقافية التي أُنشأت للمحافظة على ثروة مصر الثقافية، والعلمية؛ وهي بمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور أنشأت سنة 1870 على يد الخديوي إسماعيل.

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الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الهيئة العامة لدار الكتب
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