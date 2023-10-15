بدء احتفالية الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة

بدأ منذ قليل احتفال الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بالقاعة الرئيسية بمبنى دار الوثائق بالفسطاط.

بدأت الاحتفالية بجولة فى معرض الوثائق وما نشرته الدوريات عن نصر أكتوبر، ثم عزف السلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم.

يذكر أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية هي هيئة حكومية مصرية، تابعة لوزارة الثقافة، وإحدى المراكز الثقافية التي أُنشأت للمحافظة على ثروة مصر الثقافية، والعلمية؛ وهي بمثابة مكتبة عامة متاحة للجمهور أنشأت سنة 1870 على يد الخديوي إسماعيل.