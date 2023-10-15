الشعب الجمهوري يشارك في ختام دورة اتحاد شباب العمال بالمنيا

شارك خالد محمد حسن أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالمنيا ختام فعاليات دورة اتحاد شباب العمال بالمنيا التي أقيمت بمناسبة احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات اكتوبر المجيدة، وفاز بها فريق المياه.

حيث انتهت اليوم الأحد فعاليات الدورة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بإقامة المباراة النهائية بين فريقي المياه واوركيدا.

أقيمت الدورة الرياضية علي مدار ٤ ايام وبمشاركة ٦ فرق، وحضر حفل الختام وتوزيع الجوائز خالد محمد حسن أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالمنيا، والدكتور سوسن فرغلي وكيل مديرية الشباب والرياضة، ومصطفي عثمان رئيس فرع الاتحاد المحلي لشباب عمال المنيا، واحمد رشاد رئيس مجلس إدارة مؤسسة البنين، وحسام الدين محمد أمين عام اتحاد العمال بالمنيا، وخالد بهجت رئيس نادي السكة الحديد.

IMG20231015183924

IMG20231015183758

IMG20231015183748

IMG20231015183755

IMG20231015183747

IMG20231015183741

IMG20231015183734

IMG20231015183732

IMG20231015183733