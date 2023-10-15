فيتوريا: سنخوض مباراة الجزائر بقوة هجومية

قال روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، إن هدفه التأكيد علي شخصية منتخب مصر في المباريات غدا أمام الجزائر، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وأضاف المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل مباراة الغد الودية: "سنقدم كرة هجومية في مباراة الغد للتأكيد علي مستوي الفراعنة".

شارك في تدريبات منتخب مصر للمباراة الـ٢٥ لاعبا المختارين للمعسكر، وهم: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمد أبوجبل، محمد هاني، عمر كمال، محمد حمدي، أحمد فتوح، على جبر، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، أحمد سامي، طارق حامد و مروان عطية، أحمد سيد زيزو، احمد نبيل كوكا ، محمد النني، محمود حماده، حمدي فتحي، محمد صلاح، مصطفي فتحي، عمر مرموش، محمود تريزيجيه و حسين الشحات، مصطفي محمد، مروان حمدي .