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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أسامة السعيد: السيسي يسعى لحل القضية الفلسطينية بشكل نهائي

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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قال الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، أكد أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسمة وواضح.

وأضاف السعيد، خلال مداخلة بقناة القاهرة الأخبارية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتطرق للقضية الفلسطنية بشكل كبير على المدي البعيد، حيث يسعي لحل القضية وعدم تكرار مثل هذه الممارسات من جانب الحكومة الأسرائيلية.

قال السعيد، أن الرئيس السيسي تحدث بكل لسان بشعوب المنطقة، وإتاحة الفرصة للتهدئة وحل القضية والصراع الذي يحدث في غزة، مشيرًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكية فرصة لحل القضية.

 

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الدكتور أسامة السعيد مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الامريكي
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