اقرأ غدًا في "البوابة".. الشرق الأوسط على صفيح ساخن

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 16 أكتوبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي يترأس اجتماع مجلس الأمن القومى

مصر تدعو لاستضافة قمة إقليمية دولية لتناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية

مقتل 12 صحفى منذ التصعيد فى الأراضى المحتلة

الشرق الأوسط على صفيح ساخن

إسرائيل تستعد لعمليات عسكرية واسعة فى غزة.. وإيران تهدد بالتدخل

تحذيرات من تحول الصراع إلى حرب إقليمية حال تدخل طهران بشكل مباشر أو غير مباشر

قلق من تأثر الاقتصاد العالمى بحرب إسرائيل على فلسطين

الاحتلال يقصف مواقع فى جنوب لبنان.. وحزب الله يرد

الصين: إسرائيل تتصرف خارج نطاق الدفاع عن النفس

«الصحة العالمية» تُحذر: الإجلاء القسرى لمرضى غزة يعنى الموت