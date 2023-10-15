محافظ القليوبية يتابع الالتزام بتطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية بشبين القناطر

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، عددًا من السلاسل التجارية بمدينة شبين القناطر، وتابع التزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المُتفق عليها الخاصة بمبادرة تخفيض السلع الغذائية والأساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

وأوضح بيان لمحافظة القليوبية، أنه قد وصلت أسعار لتر لبن جهينة إلى 34 جنيه بدلًا من 40 جنيه، فيما وصلت أسعار الأجبان دومتي الـ 500 جرام إلى 31 جنيه بدلًا من 37 جنيه وأسعار جبنة عبور لاند عبوة الـ 500 جرام إلى 30 ج بدلًا من 35 جنيه، فيما بدأت أسعار السكر بداية من 24ج: 27 ج بدلًا من 35 جنيه، وسجل كيلو أرز الضحى عبوة الـ 1 كيلو إلى 28 جنيه بدلًا من 36 جنيه، فيما بدأت أسعار أنواع الأرز الأخرى إلى 23 جنيه، وبدأت أسعار الدقيق الضحى بعبوة الـ 1 كيلو إلى 22.5 جنيه بدلًا من 30 جنيه، وبدأت أسعار الزيت الخليط 40 جنيه وكيلو الفول المدمس 20 حنيه والعدس الأصفر والأسود 38 جنيه.

وأكد محافظ القليوبية، خلال جولته بأن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائيه الإستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، مُعلنًا تأكيده بأن المحافظة حريصة علي تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتًا إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي وتُلبي إحتياجات المواطنين.

وشدد "الهجان" على رؤساء المُدن والمراكز والأحياء، باستمرار التنسيق مع مباحث ومديرية التموين وجهاز حماية المُستهلك وجميع الأجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التُجارية بشكل يومي والتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وبالأسعار المُحددة من قبل الحكومة حفاظًا على حقوق المواطنين.

جولة المحافظ

جولة محافظ القليوبية في المتاجر

جولة للتأكد من الأسعار

أسعار السلع الجديدة

اللواء عبدالحميد الهجان رفقة وكيل وزارة التموين