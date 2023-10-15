المؤبد لعاطلين لاتهامهما بقتل سائق توك توك بعزبة النخل

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المؤبد على عاطلين، لاتهامهما بقتل سائق توك توك، ودفن جثته بأرض فضاء بمنطقة عزبة النخل بعد سرقته.

ترجع تفاصيل الواقعة لمنتصف مايو٢٠٢١، عندما عثر أهالي عزبة النخل على عزبة لرجل في العقد الثاني من عمره مدفونة بأرض فضاء على أطراف المنطقة، على الفور أبلغ الأهالي قسم الشرطة.

وانتقل فريق من المباحث الجنائية لمحل الواقعة لكشف ملابسات الحادث، كما انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أصدرت أمرًا بنقل الجثة لمشرحة المستشفى وإعداد تقرير كامل بالصفة التشريحية لمعرفة سبب الوفاة، وتكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتوصلت تحريات المباحث والمعلومات السرية إلى أن وراء ارتكاب الجريمة عاطلين، لهما معلومات جنائية إجرامية سرقة بالإكراه وجنح سرقة وضرب. وكلفت النيابة العامة بسرعة ضبط المشتبه بهم، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ألقي القبض عليهما.

وبعد استصدار قرار من النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة، شوهد المشتبه بهما برفقة المجني عليه، وقاما بالتعدي عليه الضرب مستخدمين سلاح أبيض إلى أن سقط المجني عليه جثة هامدة واستقل المتهمان الدراجة البخارية ولاذا بالفرار. وبمواجهة المتهمين في البداية أنكرا صلتهما بالواقعة، ولكن بتضييق الخناق عليهما ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أقرا بارتكاب الجريمة بغرض السرقة.

وأقر المتهمان بقيام أحدهما باستدراج المجني عليه بحجة توصيله إلى أرض فضاء حيث كان المتهم الثاني بانتظارهما وما أن وصلا حتى انهالا عليه بالضرب وقاما بخنقه وسرقة دراجته البخارية.