رئيس جامعة المنوفية يكرم المتدربين بمركز إبداع مصر الرقمية

قام الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، بتكريم المتميزين من المتدربين بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع المنوفية، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة، لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية الذكاء الاصطناعى، وكان في استقباله المهندسة أمنية نور مدير المركز والمهندس محمد الشافعي مدير التدريب بالمعهد.

رحب الدكتور أحمد القاصد بالمتدربين معربا عن سعادته بسعي الطلاب إلى التدريب علي الحديث في تكنولوجيا المعلومات ومواكبة الحديث في العالم من ثورة تكنولوجية تتوافق مع إحتياجات سوق العمل المحلى والدولي.

وأشار رئيس الجامعة إلي ان استضافة الجامعات الحكومية لمراكز إبداع مصر الرقمية يعكس الدور الهام الذي تؤديه الجامعات في تشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة الإبداع بين الشباب، بالإضافة إلي قيام المراكز بتوفير مساحة للإبداع والتفاعل مع الموجهين والمدربين والعمل الجماعي وعقد الفعاليات المختلفة وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها والعديد من الأنشطة الجماعية الأخرى.

ووجه القاصد بضرورة الإستفادة من المتدربين بالمركز وتوسيع قاعدة الإستفادة من التدريبات وتوفيرها لأكبر عدد من الطلاب بكليات الجامعة. كما وجه الشكر للقائمين علي المركز والتدريب متمنيا مستقبل واعد للطلاب والخريجين المتدربين.

هذا وقد قام المركز بتدريب نحو ٨ آلاف متدرب خلال هذا العام بالإضافة إلي ١٨٠٠ طالب و٤٠٠ خريج وعددمن المعيدين والعاملين بالقطاع التكنولوجي بالجامعة ويشمل التدريب الذكاء الاصطناعي، وتطبيقات الموبايل والجرافيكس والويب بالإضافة إلي التدريب علي أحدث قطاعات تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل.