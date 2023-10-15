السيسي يتابع مع مدبولي عدد من ملفات العمل الداخلي والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل الداخلي والمشروعات التنموية الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وصدر عن الاجتماع القرارات الآتية: