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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الرباط

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية
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نُظمت مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في العاصمة المغربية الرباط، اليوم الأحد، وذلك إثر تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة.
وأعرب المشاركون في المسيرة عن تشبث الشعب المغربي بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني.
وكانت المملكة المغربية قد أعربت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، و"عن إدانتها لاستهداف المدنيين من أية جهة كانت".

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قطاع غزة مسيرة الشعب الفلسطيني
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