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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد: افتتاح استاد النادي المصري الجديد أغسطس 2024

محافظ بورسعيد وكامل
محافظ بورسعيد وكامل أبو علي
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، عن افتتاح استاد النادي المصري الجديد فى الموعد المحدد له أغسطس 2024 في ظل معدلات الإنجاز القياسية الحالية بالمشروع.

وأكد المحافظ، خلال استقباله كامل أبو علي، رئيس النادى المصرى، على أن إنشاء استاد النادي المصري الجديد بنفس موقعه التاريخي، يأتي استجابة لرغبة مواطني المحافظة والآلاف من عشاق ومحبي المصري.

وجدد محافظ بورسعيد التزام الدولة بالانتهاء من المشروع والاحتفال في الموعد المحدد.

من جانبه، أعرب رئيس النادي المصري عن شكر وتقدير الآلاف من مشجعي وأعضاء المصري لرئيس مجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد عقب الجولة التفقدية المهمة على مشروع انشاء الاستاد بالأمس، وكشفهما عن مكونات المشروع المختلفة والتي ستضيف لبورسعيد استاد جديد ومنشأة رياضية حديثة.

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