تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، حيث تم تأكيد الحرص على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وصدر عن الاجتماع القرارات الآتية: