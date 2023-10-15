العرابي: مصر قدمت خارطة طريق متكاملة لمعالجة القضية الفلسطينية من جذورها

كشف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر كانت واضحة منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية الإسرائيلية في فلسطين التي بدأت يوم السبت الماضي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بعثت 3 رسائل على 3 مستويات ولم تعن بالوضع الحالي فقط ولكن بمستقبل الأزمة والقضية الفلسطينية.

وأوضح العرابي، أن مصر قدمت خارطة طريق متكاملة من الممكن أن تعالج المشكلة من جذورها بداية من وقف إطلاق النار ورد الحق للشعب الفلسطيني.

وأردف أن المجتمع الإسرئيلي أدرك أن العمليات العسكرية لم تحقق شيئا في ظل الخسائر التي يتكبدوها، وتكلفة السلام الشامل تكون أقل من كل هذا، ولم يستبعد –العرابي- أن يكون هناك لقاء موسع بين قادة عدة دول قريبًا كقمة إقليمية دولية تتناول مستقبل القضية الفلسطينية.

واستطرد العرابي أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سيعود لبلاده –بعد لقائه الرئيس السيسي اليوم- بصورة واضحة عن الموقف المصري، الذي بنته القاهرة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس السيسي وكان موقف صلب وقوي.

