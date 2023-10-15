كرم جبر: يوجد مواقع مأجورة ومشبوهة تروج لقبول مصر تهجير الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن موقف مصر الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي، بشأن تطور الأحداث في قطاع غزة، هو رفض التهجير الإجباري للفلسطينيين إلى سيناء، لأن حل القضية الفلسطينية يتركز على الأراضي الفلسطينية وليس في أراضي دول الجوار.

وأضاف جبر خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تبذل كل جهدها لوقف إطلاق النار ولحماية وإنقاذ الفلسطينيين، موضحًا أن الكلام المتداول أن هناك ضغوط على الحكومة المصرية لقبول الفلسطينيين في سيناء غير صحيح، متحديًا أن تذكر تلك المواقع اسم مسؤول مصري واحد ردد هذا الحديث.

وأشار إلى أن هذا الحديث يخالف كل مواثيق الشرف الإعلامي، وهذا نوع من الكذب والافتراء، مطالبًا كل المواقع مراجعة كلام الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي الذي أكد أن هذه المسأله تؤدي لمزيد من الضحايا وللإطالة أمد الحرب.

ودعا المواقع التي تنشر تقارير تضر الأمن القومي بمراجعة تصريحات الرئيس السيسي، واصفا تلك المواقع بـ"المشبوهه والمأجورة" وتستهدف النيل من أمن مصر.