نائبة التنسيقية: ندعم أي قرار أو قانون يحقق الحياة الكريمة للمواطنين

أثنت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، علي قوانين زيادة العلاوات الاستثنائية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن الموافقة علي أي قرار من شأنه دعم الحياة الكريمة للمواطنين، قائلة "مؤشر الأرض الأصدق دائما، وصوت المواطن هو الاصدق".

وأشارت "الطباخ" إلي أن نواب التنسيقية يدعمون أي قرار أو قانون من شأنه يدعم الحياة الكريمة للمواطنين.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إشادة برلمانية بمشروع قانون بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وزيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي يأتي ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية للمواطنين، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

