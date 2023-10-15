بسبب الأحمر.. الزمالك يطالب لاعبيه بالابتعاد عن أجواء الانتخابات

طالبت اللجنة التي تدير الزمالك حاليا، الأجهزة الفنية ولاعبي كرة القدم وجميع الألعاب بالنادي بالابتعاد عن أجواء الانتخابات والدعم والتركيز في المباريات والفوز فقط لإسعاد الجماهير البيضاء.

جاء ذلك بعد ظهور أحمد الأحمر نجم كرة اليد بالزمالك في ندوة دعم لقائمة حسين لبيب، وتتواجد في القائمة شقيقته نيرة الأحمر، وذلك قبل أيام قليلة من الانتخابات التي ستقام الجمعة المقبل.

يستأنف فريق الكرة الأول بالزمالك، غدا الإثنين تدريباته وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 48 ساعة .

ويستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارولوس أوسوريو، لمواجهة سموحة السكندري وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

من المقرر أن يقام لقاء الزمالك وسموحة بحضور جماهيري يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

وخاض فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1، ويأتي الفريق الأبيض حاليا في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط.

كان الزمالك قد خسر جميع الألقاب في الموسم الماضي ويأمل في التعويض هذا الموسم باستعادة البطولات مرة أخري.