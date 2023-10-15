حبس ميكانيكي بتهمة قتل مسن في التجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس ميكانيكي متهم بقتل مسن بقصد سرقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



بدأت الواقعة فى ضوء رصد ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص "بالمعاش" عقب خروجه من مسكنه الكائن بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة مستقلاً السيارة خاصته.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مهندس - مقيم بدائرة القسم) بغياب والده (بالمعاش - مقيم بذات الدائرة) وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب كان بصحبة (ميكانيكى - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإجراء بعض الإصلاحات بالسيارة خاصته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بأنه حال إصطحابه للمتغيب لإحدى الورش بدائرة قسم شرطة عين شمس قام بمغافلته والاعتداء عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية والتخلص من هاتفه المحمول ، وعاد بالسيارة لدائرة قسم شرطة المرج للتصرف بها بالبيع، وتم العثور على جثمان المجنى عليه و ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

