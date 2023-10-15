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الأحد 15 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يمنح أوسوريو جزءا من مستحقاته قبل مواجهة سموحة

أوسوريو مدرب الزمالك
أوسوريو مدرب الزمالك
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صرفت اللجنة التي تدير الزمالك جزءا من مستحقات مدرب الفريق خوان كارلوس أوسوريو وذلك في الساعات القليلة الماضية .

ومن المقرر أن يصرف مجلس إدارة الزمالك الجديد الذى سيتولي مهمة النادي بعد الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبل، جميع مستحقات أوسوريو واللاعبين المتأخرة .

ويستعد فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي خوان كارولوس أوسوريو، لمواجهة سموحة السكندري وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

  يقام لقاء الزمالك وسموحة بحضور جماهيري يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة مساء.

وخاض فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1، ويأتي الفريق الأبيض حاليا في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط.

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الزمالك خوان كارلوس أوسوريو سموحة أيمن مصطفى
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