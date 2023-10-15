بلدية غزة: القطاع بات خاليًا من أي بقعة آمنة.. والاحتلال يستهدف النازحين

قال حسن مهنا المتحدث باسم بلدية غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أدخل المدينة في كارثة صحية وبيئية وشلل في الخدمات الإنسانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأوضاع في غزة تدهورت بفعل قطع إمدادات الكهرباء والمياه بجميع أنحاء المدينة، وتعطلت المستشفيات وانهارت المنظومة الصحية بالكامل في ظل ارتكاب الاحتلال جرائم بشعة بحق الفلسطينيين.

ولفت مهنا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين النازحين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، مفيدًا بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ويغلق جميع المعابر لمنع إدخال المساعدات، وقطاع غزة بات خاليًا من أي بقعة آمنة، والاحتلال الإسرائيلي يستهدف أكبر عدد من المدنيين.