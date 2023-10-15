تعرف على الفائزين بجائزة صاروخان لفن الكاريكاتير لعام 2023

أعلن الباحث والكاتب عبدالله الصاوي مؤسس ومدير مشروع ذاكرة الكاريكاتير، في احتفالية 125 عامًا على ميلاد صاروخان، أسماء رسامي الكاريكاتير المصريين الفائزين بجائزة صاروخان لفن الكاريكاتير لعام 2023.

افتتح الاحتفالية أمس هراتشيا بولاديان سفير جمهورية أرمينيا بمصر، يرافقه المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، ولأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، والسيدتان سوسي وسيلفا نارديان حفيدتي الفنان الراحل: ألكسندر صاروخان، ببيت السناري الأثري بالسيدة زينب.

وأشار الصاوي إلى أن الجائزة ينظمها مشروع ذاكرة الكاريكاتير التابع لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، بالتعاون مع أسرة صاروخان، احتفالًا بمرور 125 عامًا على ميلاد صاروخان، في إطار حرص المشروع وأسرة صاروخان على دعم رسامي الكاريكاتير المصريين.

وأوضح الصاوي أن الجائزة تقدم لها خمسة عشرة رسامًا، وضمت لجنة تحكيم الجائزة الفنان شريف عليش، الفنان: سعيد بدوي، الفنانة: رغداء جواد حجازي، وفاز بالجائزة في الفئة العمرية فوق الأربعين عامًا الفنان عماد عبدالمقصود رئيس قسم الكاريكاتير بمجلة روزاليوسف (المركز الأول)، والفنان عمر صديق (المركز الثاني)، وفاز بالجائزة في الفئة العمرية أقل من أربعين عامًا الفنانة مروة إبراهيم (المركز الأول)، الفنان إسلام زكي (المركز الثاني)، حيث حصل الفائزان بالمركز الأول على رسم كاريكاتيري أصلي مقدم من أسرة صاروخان وشهادة تقدير، وحصل الفائزان بالمركز الثاني على شهادات تقدير ومجموعة كتب من أحدث إصدارات مشروع ذاكرة الكاريكاتير.