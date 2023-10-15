دراسة أمريكية: فيتامين "ب" قد يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع

توصلت دراسة طبية حديثة أجُريت في كلية الطب جامعة "مين" الأمريكية إلى أن فيتامين "ب" يمكن أن يُخفض بشكل فعال مستويات ضغط الدم المرتفع.. مشيرة إلى أن الفائدة الإضافية لهذا الحل المحتمل تتمثل في فعاليته من حيث التكلفة، حيث إن هذه الفيتامينات متاحة بسهولة وبأسعار معقولة.

وبحسب الدراسة، يعد مرض ضغط الدم المرتفع مشكلة صحية كبيرة تؤثر على عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، حيث لا يستطيع ما يقرب من 12،8% من المرضى التعامل مع الضغط المرتفع بشكل فعال حتى مع الأدوية؛ ما يؤدي إلى حالة تعرف باسم "ارتفاع ضغط الدم المقاوم للأدوية".

وفي السابق، كان يعد مستوى ضغط الدم الأمثل أقل من (140/90) ومع ذلك، تشير التوصيات الطبية الأخير إلى أنه ينبغي أن يكون أقل من ذلك، حوالي(130/80)، لحماية الصحة بشكل أفضل.

وأشارت الدراسة إلى أنه توجد داخل أجسامنا مادة تسمى "الهوموسيستين" التي تتفاعل مع الفيتامينات الأساسية مثل (B6 ) و(B12) وحمض الفوليك و(B2) وعندما يكون هناك نقص في هذه الفيتامينات، يمكن أن ترتفع مستويات "الهوموسيستين" والتي تؤثر سلبيا على الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومضاعفات صحية أخرى مختلفة.