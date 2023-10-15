الأمم المتحدة: يجب الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

قال الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن على جميع الأطراف الفاعلة الآن بذل الجهد لتنفيذ مطالب الأمين العام للأمم المتحدة، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا بد على الأقل التوصل لهدنة إنسانية ولو كانت مؤقتة تسمح بدخول المساعدات إلى المناطق التي تشهد الاشتباكات.

وأضاف أن مجلس حقوق الإنسان له آلية في التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، أول خطوة أن تتقدم دولة عضو بشكوى للمجلس، عبر اجتماع طارئ، ولا توجد حتى الآن أي دولة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سواء من حلفاء الفلسطينيين أو غيرهم.

وأكد أن المطلوب الآن أن تتقدم دولة عضو بطلب عقد اجتماع طارئ وبحث البنود الملحة مثل إدخال المساعدات أو الانتهاكات ضد المدنيين.