تعليم الوادي الجديد: تكثيف المتابعات الميدانية  فى جميع الإدارات

شدد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، على تكثيف المتابعات الميدانية من فرق المتابعة والموجهين وقيادات تعليم المحافظة بجميع الإدارات التعليمية للاطمئنان على انضباط العملية التعليمية .

كما شدد وكيل التعليم على الجميع بضرورة الوقوف على جميع الإيجابيات والبحث والحلول العاجلة وبما يضمن سير العملية التعليمية بكل إنضباط ودقة.

وتم متابعة إدارات التعليم الثانوى ، الإعدادى ، المتابعة وتقويم الآداء ، المتابعة والرقابة .

تقدم سيد عبد العزيز بخالص الشكر والتقدير للجميع لما لمسه من التعاون الجاد وتقديم الأفضل لخدمة العملية التعليمية وتطوير الأداء.