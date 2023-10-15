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الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم الوادي الجديد: تكثيف المتابعات الميدانية  فى جميع الإدارات

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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 شدد المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، على تكثيف المتابعات الميدانية من فرق المتابعة والموجهين وقيادات تعليم المحافظة  بجميع الإدارات التعليمية  للاطمئنان على انضباط العملية التعليمية .

كما شدد وكيل التعليم  على الجميع  بضرورة الوقوف على جميع الإيجابيات  والبحث والحلول  العاجلة وبما يضمن سير العملية التعليمية بكل إنضباط ودقة.

وتم متابعة إدارات التعليم الثانوى ، الإعدادى ، المتابعة وتقويم الآداء  ، المتابعة والرقابة .

تقدم سيد عبد العزيز بخالص الشكر والتقدير للجميع لما لمسه من التعاون الجاد  وتقديم الأفضل لخدمة العملية التعليمية وتطوير الأداء.

 

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الإدارات التعليمية التعليم بالوادى الجديد الدكتور رضا حجازي الوادي الجديد
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