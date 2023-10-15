تطورات الموقف في غزة.. 5 رسائل رئاسية قوية لوزير خارجية أمريكا

التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لمناقشة تطورات الوضع فى غزة.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:

رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

التأخير في حل القضية الفلسطنية يترتب عليه المزيد من الضحايا.

يجب تسهيل إيصال المساعادات إلى قطاع غزة للتخفيف عن المواطنين هناك.

غياب أفق حل القضية الفلسطنية أدى لتفاقم الغضب.

نأمل أن نتمكن من إحتواء الموقف في غزة وعدم الزج بأطراف أخري إلى الصراع



وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وصدر عن الاجتماع القرارات الآتية: