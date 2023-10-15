رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشار محمد شوقي عياد بتوليه منصب النائب العام

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأحد، بزيارة المستشار محمد شوقي عياد النائب العام؛ وذلك لتهنئته على تولي مهام منصبه الرفيع نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية.

رافقه خلال الزيارة، كل من المستشار عبد الناصر خطاب، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، المستشار عبد الحليم محمود عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، المستشار محمد أبو ضيف باشا الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشارة ياسمين كمال الاسلامبولي عضو الوحدة.

وكان في استقبالهم كل من: المستشار طارق أبو زيد - رئيس الاستئناف رئيس مكتب الأموال المتحفظ عليها، والمستشار علي مختار - رئيس الاستئناف مدير النيابات، والمستشار محمد البياع - رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني.

تطرق الحديث خلال اللقاء حول التأكيد عمق العلاقة بين النيابة العامة والنيابة الإدارية، وأهمية تعزيز التعاون بين الجهات والهيئات القضائية؛ لخدمة رسالة القضاء السامية وتحقيق العدالة الناجزة، وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية.