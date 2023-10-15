السيسي: نأمل احتواء الموقف في غزة وعدم الزج بأطراف أخرى إلى الصراع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نأمل أن نتمكن من احتواء الموقف في غزة وعدم الزج بأطراف أخرى إلى الصراع.

والتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ حيث تم استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وقد صدر عن الاجتماع القرارات الآتية: